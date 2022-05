Holebi-boegbeeld Wim (40) in eigen tuin door jongeren met dood bedreigd: “We maken je kapot en steken je huis in brand”

Temse Rapid Hockey Club Temse opent nieuw clubhuis: “Zelf leren voegen en schilderen om kosten te drukken”

Centraal tussen de twee hockeyterreinen heeft Rapid Hockey Temse een fraai nieuw clubhuis in gebruik genomen. Met 700 leden is ze nu al de grootste sportvereniging van de gemeente. “En dat is toch wel een prestatie voor een hockeyclub”, klinkt het. En er is ambitie om nog verder te groeien.

23 mei