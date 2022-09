Historische Huis Janssens in vroegere glorie hersteld. “Aan de hand van zwart-wit foto’s en oude verflagen die met scalpel werden blootgelegd”

Sint-NiklaasTwintig jaar nadat de eerste stappen werden gezet voor restauratie is het historische Huis Janssens in zijn oude glorie hersteld. Het statige gebouw uit 1878 zal nu terug onderdak bieden aan de oudste geschiedkundige kring van Vlaanderen. Maar vooraleer het als museum wordt ingericht mag het grote publiek zondag een kijkje komen nemen.

Huis Janssens is een pand met een rijke geschiedenis. Het werd gebouwd in 1876 door Alfons Janssens, de jongste zoon van een vooraanstaande textielfamilie. Toen hij in 1906 overleed, besloot de stad het gebouw aan te kopen om er het museum van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas in onder te brengen. Die werd opgericht in 1861 en is dus zelf nog een tikkeltje ouder dan het pand zelf en hiermee de oudste geschiedkundige kring van Vlaanderen.

Volledig scherm De buitengevel werd in 2016-2018 al aangepakt. © Kristof Pieters

Dertig jaar dicht voor publiek

“Onze geschiedenis is voor een groot deel verweven met dit gebouw”, zegt voorzitter Chris De Beer. “De ‘Kring’ is een oude dame die hier twee wereldoorlogen overleefde.” De indrukwekkende collectie objecten en documenten zorgde echter ook voor een overbelasting en stabiliteitsproblemen. Begin jaren 1990 moest het gebouw voor publiek gesloten worden omwille van de veiligheid. Pas in 2002 werden de eerste stappen gezet voor een grondige renovatie en drie jaar later volgde de bescherming.

Volledig scherm Tamara Van Hout mocht donderdagavond minister Diependaele en andere genodigden rondleiden in het gebouw. © Kristof Pieters

Tand des tijds

Tamara Van Hout, adviseur monumentenzorg bij de stad Sint-Niklaas, was in totaal twintig jaar bezig met het restauratiedossier. “Ik heb Huis Janssens voor het eerst bezocht in 2000”, blikt ze terug. “Het was het eerste grote restauratiedossier dat ik mocht opstarten. Ik zag een fascinerend gebouw dat nog steeds de sfeer van weleer uitademede met hoge plafonds, charmant glas-in-lood, oude salons en een neogotische kapel. Maar ik zag echter ook een gebouw dat te lijden had onder de tand des tijds met zorgwekkende barsten als gevolg van structurele overbelasting.”

Volledig scherm Aan de hand van oude foto's kon men het interieur reconstrueren. © Kristof Pieters

Oude foto’s

Er werd beslist om het gebouw zoveel mogelijk te herstellen naar zijn oorspronkelijke toestand. “Een hele klus want zowat alle muren en plafonds waren geschilderd in een monotoon vuil beige en overal hingen lelijke TL-lampen”, lacht Tamara. “Gelukkig vonden we veel oude foto’s die duidelijk maakten hoe de oorspronkelijke woning er had uitgezien. Enig probleem: de foto’s waren in zwart-wit. Met een scalpel hebben we voorzichtig de verschillende verflagen blootgelegd. We vonden bij de restauratie trouwens nog enkele voorwerpen terug die tijdens de bezetting werden verstopt. De meest bizarre ontdekking was een bajonet die verborgen zat achter een deuromlijsting.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

De buitenzijde van het gebouw werd gerestaureerd in de periode 2016-2018. De bakstenen werden hierbij één voor één geschilderd. De binnenrestauratie startte begin 2021. “Op bepaalde momenten keek je vanaf de grote trap rechtstreeks de kelder in en leek het soms één grote bouwval maar het eindresultaat is toch wel indrukwekkend.” Dat vindt ook minister van Onroerend Erfgoed Matthis Diependeale die het gebouw donderdagavond officieel mocht openen.

Zondag zal Huis Janssens uitzonderlijk één dag open gaan voor het grote publiek tijdens Open Monumentendag. Aan de hand van oude foto’s kunnen bezoekers zelf de vergelijking maken met vandaag. Daarna gaat het gebouw terug dicht voor de inrichtingswerken. Het gelijkvloers en de eerste verdieping krijgen opnieuw een museale functie en de zolders worden ingericht voor een meer polyvalent gebruik zoals workshops, lezingen en het secretariaat van de oudheidkundige kring.

Volledig scherm Aan de hand van oude verflagen kon men terugvinden hoe de kamers er vroeger hadden uitgezien. © Kristof Pieters

Volledig scherm Chris De Beer en Tamara Van Hout rechts) tonen de genodigden de verbluffende restauratiewerken. © Kristof Pieters

Volledig scherm De museumkasten staan intussen al terug opgesteld. © Kristof Pieters

