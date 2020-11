“Hij zal altijd zijn plekje hebben op de Grote Markt”: Marktshop-uitbater Wim Maes (57) overleden

Wim Maes was een bekende Sint-Niklazenaar, maar vooral een heel geliefde man. Hij was altijd in voor een grapje, stond bekend om zijn aimabele en goedlachse aanpak.

Al van 1990 was Wim Maes zo goed als dagelijks aanwezig op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Hij begon in 1990 als weekendhulpje in het toenmalige benzinestation op de Grote Markt en promoveerde in 1995 tot uitbater. Dat bleef hij tot 2002, tot de milieuvoorschriften te streng werden. De zaak verderzetten, was niet meer realistisch. Hij startte datzelfde jaar een krantenwinkel op de Grote Markt, de ‘Marktshop’, waar hij achttien jaar lang bijna onafgebroken én met een grote glimlach te vinden was.