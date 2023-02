Hier worden werkzoekenden op drie maanden tijd professioneel fietshersteller: “Veel zin om meteen aan de slag te gaan”

Sint-Niklaas Paterskerk al bijna jaar dicht, en einde is nog niet in zicht: “Heropening ten vroegste in mei of juni”

De Paterskerk in Sint-Niklaas zal ten vroegste in mei of juni terug open kunnen gaan. Het ontmoetingscentrum in de Truweelstraat is al bijna een jaar gesloten na een waterlek, en zit verwikkeld in een aanslepend verzekeringsdossier.