“Hier riskeren we elke dag ons leven”: fietsers klagen verkeersregeling aan kruispunt Vijfstraten aan

Royale, een prestige­pro­ject in het hartje van Sint-Niklaas

Op zoek naar een nieuwe stek in Sint-Niklaas? Dan is Royale misschien wel iets voor jou. “Het is een prestigeproject op een toplocatie aan de Grote Markt. De bakker, de dokter en de supermarkt… Het is allemaal dichtbij”, aldus Gert Verstuyft van ERA Wonen.