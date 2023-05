Hersentumor van Mitch (21) werd op de valreep ontdekt: “Klachten bleven maar duren en werden steeds erger, tot verpleger méér zag”

Mitch Meersman (21) uit Sint-Niklaas had vorig jaar vage klachten als hoofdpijn en concentratiestoornissen. Psychologische diagnoses volgden, maar behandelingen sloegen niet aan. Tot in februari de harde realiteit volgde: een zeldzame hersentumor. Het gezwel kon net op tijd verwijderd worden, maar nu wacht Mitch een maandenlange - en peperdure - revalidatie. Om die te kunnen betalen, zette hij een crowdfunding op poten. We spreken Mitch zelf, die zijn leven te danken heeft aan een opmerkzame verpleger.