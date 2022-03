Heraanleg van Kardinaal Cardijnlaan tot “straat van de toekomst” van start gegaan, werkzaamheden duren half jaar

voetbal 3NA Doelman Gerben Van Hove (SK Sint-Niklaas) kon moeilijk leven met tegendoel­punt en nederlaag in Hamme: “Contact in de kleine rechthoek is altijd overtre­ding”

Gerben Van Hove brieste na afloop. Het scheidsrechterlijke trio had SK Sint-Niklaas minstens één punt gekost in Hamme - een overtreding op de doelman mocht passeren, zo vond Van Hove. “Ik kom goed uit, ik pak de bal, en ze duwen ‘m uit mijn handen. Onbegrijpelijk.” Sportkring zakt naar de voorlaatste stek. “Dit is een nieuwe mokerslag.”

30 maart