Hemelrijk lanceert eigen winterprogramma met concerten, boekvoorstellingen en voetbal op groot scherm: “We hebben de ziel van ons café teruggevonden”

Terwijl buiten de temperaturen langzaam maar zeker dalen, maakt uitbater Steve Vonck van Café Hemelrijk het binnen gezellig. Niet alleen met wat er uit zijn tapkranen vloeit, maar vooral ook met een gloednieuw eigen programma. “Ons café heeft na een lange coronaperiode en de brand opnieuw zijn ziel gevonden”, zegt Steve. “De komende weken doen we terug waar we goed in zijn: sfeer en gezelligheid creëren voor alle klanten die hier over de vloer komen.”

Live-concerten, een quiz en een bierproeverij worden maandelijks terugkerende evenementen. Maar ook het WK voetbal neemt de komende tijd een prominente plaats in. Alle wedstrijden van de Rode Duivels zullen op groot scherm worden uitgezonden. En dat ondanks heel wat ethische bedenkingen die Steve heeft over het gastland Qatar. “Maar het enige wat effect kan hebben op heel de situatie, is niet te kijken”, aldus Steve. “Het niet uitzenden brengt geen of nauwelijks soelaas. Het enige wat we daarmee zouden bereiken is het boycotten van het sociale aspect van de voetbalbeleving.”