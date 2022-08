Heistraat krijgt nieuwe asfaltlaag: drie dagen geen doorgaand verkeer mogelijk

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen het kruispunt met de Plezantstraat en de Bremstraat. Tijdens het frezen op woensdag en donderdag is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Bestemmingsverkeer is dan wel mogelijk. Ook op vrijdag is er geen doorgaand verkeer mogelijk tijdens het asfalteren van 6.30 tot 20 uur. In het weekend is de straat opnieuw toegankelijk.