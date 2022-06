Heimolenhoek viert 100ste verjaardag van kapel: “Gebouwd door 17 jongens uit de wijk die de Eerste Wereldoorlog overleefden”

Sint-Niklaas Buschauf­feur krijgt vuistslag van zwartrij­der: “En vorig jaar stond hij hier met een damesslip­je over zijn gezicht als mondmasker”

Een buschauffeur van De Lijn is woensdag in Sint-Niklaas slachtoffer geworden van agressie. Een passagier zonder vervoersbewijs gaf de man een vuistslag in het gezicht. De dader veroorzaakte eerder al problemen en kwam eind vorig jaar nog in het nieuws toen hij een damesslipje als mondmasker droeg.

