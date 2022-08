Harmonie luistert Euromarkt op met marsen van Europese componisten

Sint-Niklaas Nieuw fibernet in Begijnen­straat: werkzaamhe­den starten maandag en duren maand

In de Begijnenstraat in Sint-Niklaas start op maandag 8 augustus de aanleg van een fibernetwerk. Er wordt in verschillende delen gewerkt, waarbij er telkens ook eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. De werkzaamheden moeten afgerond zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.

3 augustus