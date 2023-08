Gustaph sluit Parkies af: meezingen met ‘Because of You’

Na tragisch ongeval bejaard koppel: moet fietshelm verplicht worden? “Dreigt averechts effect te hebben”

Een horrorfietsongeval. Een man van 84 uit Sint-Niklaas is in levensgevaar na een ongeval met zijn elektrische fiets gisteravond. Hij haakte met zijn fiets in die van zijn vrouw, ze kwamen allebei ten val. Afgelopen jaar stierven er 38 mensen op de elektrische fiets, waarvan de helft 70-plussers, dat blijkt uit cijfers van Statbel. Moet de fietshelm verplicht worden? Experts spreken zich erover uit en komen met nog andere creatieve oplossingen.