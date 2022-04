Grote volière moet oplossing bieden voor ophokplicht bij dierenopvang Rata’s Animal Shelter: “Zoveel kippen op kleine plaats is niet langer vol te houden”

De ophokplicht voor pluimvee was in november van vorig jaar geen goed nieuws voor opvangcentrum Rata’s Animal Shelter in de Moortelhoekstraat. De organisatie vangt al tien jaar gehandicapte en verwaarloosde dieren op, en moest van de ene dag op de andere al haar kippen, ganzen en kalkoenen weghalen van de grote scharrelzone rond het centrale gebouw. “We verdeelden de dieren over kleinere compartimenten waar we ze afschermden met een net”, vertelt uitbaatster Ines Nicque. “Dat is één van de regels die zou moeten verhinderen dat er vogelgriep kan uitbreken door contact met besmette vogels. Ondertussen zijn we bijna vijf maanden verder, en is de situatie niet langer vol te houden. Ons pluimvee zit op een veel te kleine ruimte samen, wat niet aangenaam is voor hen. Het broedseizoen begint en de hormonen spelen op. Dat zijn geen goede omstandigheden om kippen samen te houden. Er ontstaan strubbelingen onder de dieren en dat is voor niemand goed. Bovendien zorgen de kleine ruimtes er voor dat alles wordt herschapen in een modderpoel. Ook dat is niet langer te verantwoorden.”