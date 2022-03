Grootste turnschool wordt nog groter: nieuwe sportvloer en ravottuin voor Kracht en Geduld

Voor sportclubs met een indoor werking was de voorbije coronacrisis een ware beproeving. Ook voor turn- en gymnastiekschool Kracht en Geduld in de Klein-Hulststraat. Lessenreeksen moesten noodgedwongen geschrapt worden waardoor logischerwijs ook het aantal leden daalde. “We merkten dat de jongeren het steeds prettiger begonnen te vinden om buiten te sporten”, vertellen voorzitters Inke Torfs en Jan Thuy samen met bestuurslid Piet Louwette. “Ergens logisch, een andere keuze was er toen niet. Maar we besloten toch om ook na het einde van de maatregelen het buiten sporten te blijven stimuleren. Dat gaan we nu doen door onze grote binnenkoer te ontharden en heraan te leggen als sportvloer.”

De groenaanleg start al na de paasvakantie. Wanneer de sportvloer wordt gelegd, is nog niet vastgelegd. “Van zodra er tijd is, beginnen we eraan”, belooft het bestuur.

Mascotte

Nog meer goed nieuws over de buitenomgeving van het turncomplex komt van de grote beukenboom op de parking. De boom van naar schatting bijna 125 jaar oud lijkt na een ziekte gered te zijn. “Omdat de boom even oud is als onze school is het onze mascotte geworden”, zegt Piet Louwette. “Maar doordat zijn kruin te zwaar werd voor zijn wortels begonnen er zwammen op te groeien. Dat is zeker bij een beuk het begin van het einde. We lieten een bomendokter komen die de takken fors snoeide. De laatste drie jaar zien we geen zwammen meer en lijkt de boom gered te zijn. Anderzijds houden we er rekening mee dat we hem alleen nog maar een “palliatieve begeleiding” zullen kunnen aanbieden.”