“Groot deel werd geschorst na inbreuken”: in twee jaar 21 standhouders verdwenen op grootste markt van het land

Jaar cel voor bestuur­ster met rijverbod die betrapt wordt achter stuur met 1,91 promille in bloed

Een bestuurster die betrapt was achter het stuur terwijl ze ongeschikt was verklaard om nog te rijden én 1,91 promille alcohol in het bloed had, is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot een jaar celstraf.