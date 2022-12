Gratis wafelenbak aan bib als afsluiter van Marc Sleenjaar

Sint-Niklaas Daklozen genieten samen van kerstmaal: “Tijdens de vrieskou sliep ik in het station en in een garagebox”

Een tiental daklozen en kansarmen hebben zondag aangeschoven voor een kerstmaaltijd in zaal Oase onder de Christus Koningkerk in Sint-Niklaas. Het feestdiner was een spontane organisatie van Kevin Lutz en een grote groep vrijwilligers. Alle bezoekers werden getrakteerd op lekker eten en drinken en warme kleren.

25 december