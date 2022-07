Gratis botsen en boemelen in Waasland Shopping: alle dagen een beetje kermis

Sint-Niklaas Speelplein krijgt tijdelijk terrein in nieuwe Clement­wijk: “Meerwaarde voor de buurt”

Speelplein Kwammer kan deze maand terecht op een nieuw, extra terrein in de nieuwe Clementwijk in Sint-Niklaas. De jongeren krijgen de grond tijdelijk en gratis in bruikleen van projectontwikkelaar Matexi, die bezig is met de bouw van de nieuwe stadswijk.

21 juli