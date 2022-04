Graffititekening aan fietssnelweg doet Kobe (14) even al zorgen vergeten over levensbedreigende ziekte: “Tekening gebaseerd op eigen stripverhaal”

Sint-Niklaas Parkeercha­os in KMO-zone tijdens gebedsdien­sten moskee: politie zet straat af

De lokale politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag de Atomiumstraat in Sint-Niklaas afgezet om een einde te maken aan de verkeerschaos in de buurt van de moskee. Tijdens de verschillende gebedsdiensten worden auto’s al wekenlang in het wilde weg geparkeerd in tuinen en op opritten van omwonenden. Agenten keken er nu op toe dat iedereen zich aan de regels hield. Ook de moskee zelf zet stewards in om de orde te handhaven.

