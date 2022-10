Gouverneur verwerpt klacht van oppositie over verkoop Sinbad: “Debat hoort thuis in gemeenteraad, niet in juridisch steekspel”

Sint-Niklaas Meat District is nieuw hamburger­res­tau­rant in Stations­straat: “Overstap gemaakt van foodtruck naar echt restaurant”

In de Stationsstraat is vrijdagavond het nieuwe hamburgerrestaurant ‘Meat District’ geopend. De zaak heeft haar intrek genomen in het pand waar vroeger broodjeszaak Panos zat, en is gespecialiseerd in verse hamburgers gemaakt van Black Angus-rundvlees.

16 oktober