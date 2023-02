Goud voor Sint-Niklase tuinarchitect Kristof Swinnen op designwedstrijd Henry van de Velde: jury lovend over ‘MiaCabana’

Sint-Niklaas Vrouw (71) krijgt rijverbod na “eerste dronken ritje in 50 jaar”

Een 71-jarige bestuurster uit Sint-Niklaas is veroordeeld tot een rijverbod na haar “eerste dronken ritje in 50 jaar”. De vrouw was tijdens een politiecontrole aan de kant gezet met 1,72 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n zes pintjes.

6 februari