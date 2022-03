“Goedkoopste tankstation van het land” in Sint-Niklaas verslagen door... het Russische Lukoil

De strijd aan de pomp lijkt Rusland alvast gewonnen te hebben. Sinds het afgelopen weekend zijn de prijzen van het Russische Lukoil in de Kleibeekstraat in Sint-Niklaas voor diesel en benzine lager dan het tankstation van Avia een paar honderd meter verder, dat wekenlang het “goedkoopste tankstation van het land” was.

Van lange wachtrijen en de politie die het verkeer moet regelen is bij Avia in Vlyminckshoek ondertussen geen sprake meer. Maar ook een stormloop op de pompen van Lukoil blijft voorlopig uit. Het feit dat het tankstation in Russische handen is, blijkt een aantal klanten alvast niet te storen. “Ik wist het niet, maar het zal me ook niet tegenhouden om hier in de toekomst nog te komen tanken”, klinkt het bij een buurtbewoonster die zuinig een halve tank kwam vullen. “Benzine is bijna onbetaalbaar geworden.”