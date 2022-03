Gloednieuw ontmoetingscentrum sluit de deuren, net nu alles terug kan: alle activiteiten geschrapt na waterlek in kelder

Temse Gemeente kijkt naar De Pelikaan voor opvang Oekraïense vluchtelin­gen: “Maar voorkeur gaat wel naar gastgezin­nen”

Ook Temse springt in de bres voor de vele vluchtelingen uit het oorlogsgebied in Oekraïne. De gemeente kijkt onder meer naar het voormalig ziekenhuis De Pelikaan als opvanglocatie, maar doet in de eerste plaats beroep op gastvrije inwoners. De eerste acht families komen zondag aan.

4 maart