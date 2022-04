Gina blikt terug op het drama dat vijf jaar geleden haar bakkersfamilie trof: “Onwezenlijk om in één klap twee mensen te verliezen die je zo graag ziet”

Sint-Gillis-Waas Oppositie niet verrast door problemen aan knip in Sint-Niklaas­straat: “Signalisa­tie aan werkzaamhe­den werkt gevaarlij­ke situaties in de hand”

Volgens oppositiepartij N-VA zijn de problemen met doorrijdend verkeer aan de wegwerkzaamheden in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas het gevolg van een slechte signalisatie. “De reden waarom bestuurders toch de straat inrijden is het ontbreken van wegwijzers naar handelaars en duidelijk signalisatie”, aldus gemeenteraadslid Marlene Moorthamers en fractievoorzitter Koen Daniëls.

