Gierzwaluwen krijgen warm welkom in Berkenboomschool: nieuwe nestkastjes voor kolonie onvermoeibare vogels

Eind deze maand maken de gierzwaluwen opnieuw hun opwachting in onze streken. Dat doen ze, zoals hun naam al verraadt, al gierend en laagvliegend over huizen en daken. De onvermoeibare vogels gaan dan op zoek naar plekjes om te broeden, en hebben in de Berkenboomschool in Sint-Niklaas een thuisbasis. Natuurpunt Waasland Zuid plaatste er eerder al vijf nestkastjes tegen een gevel, en zette er onlangs nog eens zes nieuwe bij. “Gierzwaluwen zoeken naar scheuren in de muren of gaten in het dak om in mei te kunnen beginnen broeden”, zegt Eddy De Taey van Natuurpunt Waasland Zuid, die met de hoogtewerker van de brandweer 11 meter de lucht inging om de kastjes te kunnen plaatsen. “Doordat er steeds meer oude gebouwen verdwijnen zijn kunstnesten een ideaal alternatief om te kunnen broeden.”