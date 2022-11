Gezin uit Sinaai ongedeerd nadat hun wagen wordt meegesleurd met vrachtwagen op E17

Temse Racetalent Amaury Cordeel veroor­deeld tot zes maanden rijverbod na zware snelheids­over­tre­ding

Beloftevol racer Amaury Cordeel is in de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden. Hij kreeg deze straf na een zware snelheidsovertreding in de Hogenakkerstraat in Temse. De feiten werden toen ook gefilmd, maar Cordeel en zijn advocaat blijven ontkennen dat hij reed en de feiten filmde. Voor zijn carrière heeft deze veroordeling waarschijnlijk geen gevolgen.

