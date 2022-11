Geseind persoon staat verkeer te regelen voor deur van politiecommissariaat

Nieuwkerken Rode Dui­vels-fan­dorp kan al twee keer juichen

Zo’n 350 supporters van de Rode Duivels hebben woensdagavond voor het eerst kunnen juichen in het WK- fandorp in de Gyselstraat in Nieuwkerken. Dat deden ze zowel bij de gestopte penalty door Thibaut Courtois als bij de 1-0 door Michy Batshuayi.

23 november