Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Niklaas vandaag

Rookpluim na brand in Wille­broeks recyclage­be­drijf tot in Nederland waargeno­men: “Vermoede­lijk ontstaan door smeulende batterij”

In Willebroek is maandag een zware brand ontstaan in een berg metaalafval op de terreinen van recyclagereus Belgian Scrap Terminal (BST). De brand ging gepaard met een gigantische rookpluim. Die verspreidde zich via Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) en Sint-Niklaas zelfs tot in het Nederlandse Hulst. Verschillende ploegen van brandweerzone kregen het vuur pas na ruim vijf uur onder controle. “Iedereen werd uit vakantie teruggehaald om te helpen”, klonk het.