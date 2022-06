Gemeenteraadslid wil studenten in woonzorgcentra laten blokken: “Daar kan je nachtje doordoen én ontspannen samen met bewoners”

In Gent kunnen studenten sinds begin deze maand terecht in woonzorgcentra. Gemeenteraadslid Karel Noppe wil dat dit ook mogelijk wordt in Sint-Niklaas. “Het grote voordeel is dat studenten daar een nachtje door kunnen blokken”, zegt hij. “Dat lijkt een goede aanvulling te zijn op het bestaande aanbod. Uiteraard is zoiets niet voor de grote massa studenten. Maar er zijn altijd jongeren die beter of liever ’s avonds of ’s nachts studeren. Bijkomend voordeel is dat de studenten tijdens hun pauze samen met de bewoners iets kunnen doen. Samen gaan wandelen of een spelletje spelen bijvoorbeeld. Ook voor de bewoners biedt zoiets een mooie meerwaarde.”