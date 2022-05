Gemeenteraadslid maant stadsbestuur aan tot soberheid: “Kostprijs nieuw stadhuis is verdubbeld”

De bouw van de nieuwe stadsvleugel zit in een eindfase. Als alles volgens plan verloopt, moet het nieuwe gebouw nog deze zomer geopend worden. Maar volgens gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V) is de kostprijs van heel het project nog maar moeilijk te verantwoorden. “De kosten swingen de pan uit”, zegt hij. “De oorspronkelijke raming was 6,5 miljoen euro inclusief BTW. Tegen de oplevering mogen we op het dubbele rekenen. Het gevolg is een stijgende leningslast en het doorschuiven van een aantal projecten naar volgende legislatuur. Het stadsbestuur blijf met het belastinggeld van haar inwoners maar inzetten op prestige. En dat terwijl elk normaal gezin meer dan ooit de tering naar de nering moet zetten. Een gelijkaardige verdubbeling van de kosten is onder meer ook al het geval voor de nieuwe Grote Markt.”