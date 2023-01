Geld en smartphones gestolen tijdens inbraak in huis

Sint-Niklaas Jonge bestuur­ster gewond na slipper op E17: brandweer moet vrouw uit wrak bevrijden

Een jonge bestuurster is zaterdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E17 in Sint-Niklaas. De vrouw was op het natte wegdek de controle over het stuur van haar wagen verloren en tegen de middenberm beland.

