Geflitst met Audi RS van 90.000 euro, maar bestuurder wil toch milde straf: “Ik zit in schuldbemiddeling en vrouw is invalide”

De bolide van M. werd op 21 september van vorig jaar op de foto gezet terwijl hij er met 189 kilometer per uur mee over de E34 in de richting van Antwerpen scheurde. Op die plaats was de maximum toegelaten snelheid 120 kilometer per uur. “Het is niet zijn gewoonte om zo snel te rijden”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft er dan ook veel spijt van. Mijn cliënt zit samen met zijn echtgenote, die invalide is, in collectieve schuldbemiddeling. Ze hopen op een milde straf.”