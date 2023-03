Geflitst met 140 kilometer per uur op Singel in Jaguar van vader: “Ik hoorde niet hoe snel de auto ging”

De feiten vonden plaats op 9 september van vorig jaar. D. stond met de auto van zijn vader, een Jaguar met 400 PK, te wachten aan een verkeerslicht op de Singel in Sint-Niklaas. Toen het licht op groen sprong, gaf hij plankgas. Even verder werd hij geflitst met een snelheid van 140 kilometer per uur waar maar 70 kilometer per uur is toegelaten. “Mijn cliënt was gewoon om met zijn eigen auto, een benzinewagen van 120 PK, te rijden”, legde de advocaat van D. uit. “De auto van zijn vader was veel zwaarder en helemaal elektrisch. Hij heeft op het gaspedaal geduwd net zoals hij dat in zijn eigen wagen deed. Met alle gevolgen van dien. Hij heeft de machine laten gaan en hoorde niet hoe snel hij ging.”