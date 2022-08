Gebouw Raakzaam wordt gesloopt: bewoners verhuizen tijdelijk naar klooster en Hofwijck

Vzw Raakzaam biedt ondersteuning voor mensen met een beperking, en heeft afdelingen op verschillende locaties in Sint-Niklaas en Stekene. De site in Patershoek in Sint-Niklaas wordt in het najaar afgebroken en vervangen door een nieuwbouwcomplex. “Om de bouwperiode te overbruggen zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve huisvesting voor onze bewoners”, klinkt het bij Raakzaam. “Zij zullen tijdens de duur van de werkzaamheden terechtkunnen in Hofwijck op de site van woonzorgcentrum Het Hof in in Sint-Niklaas en in het klooster Grootenbosch in Beveren. Daarvoor werken we samen met de vzw Samen Ouder.”