Gaspard Van Peteghem blijft tóch in gemeenteraad: geplande wissel van Vooruit gaat niet door. "Ik wou maar voor één persoon mijn plaats afstaan"

Ondertussen is het jaar bijna voorbij, en is de geplande wissel er nog steeds niet. En die zal er ook niet komen, zo blijkt. Sara Salarkiya, die voor de nationale afdeling van Vooruit werkte, blijkt niet klaar te zijn voor een politieke functie. Voor gemeenteraadslid Gaspard Van Peteghem reden genoeg om geen stap opzij te zetten. “Ik heb steeds gezegd dat ik alleen maar voor haar mijn plaats zou afstaan”, zegt hij. “Nu blijkt dat ze niet klaar is voor een mandaat, blijf ik in de gemeenteraad tot aan de verkiezingen in 2024. Andere geschikte kandidaten uit mijn eigen dorp Belsele zijn er momenteel niet.”