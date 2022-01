Gaetan (32) uit realityreeks Free Love Paradise veroordeeld als spilfiguur in drugsnetwerk: “Allemaal begonnen na de dood van mijn moeder”



Sint-NiklaasVorig jaar was Gaetan V. (32) uit Antwerpen nog te zien in het relatieprogramma Free Love Paradise op VTM 2, maar zijn leven zal zich nu nog even achter de tralies van de gevangenis afspelen. De voormalig Belgisch kampioen bodybuilding wordt gezien als spilfiguur in een drugsnetwerk actief in de wijde regio tussen Sint-Niklaas en Antwerpen.