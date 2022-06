Frituur Pom De Tair en eetcafé Brass Monkey sluiten de deuren: “We hebben de coronacrisis niet het hoofd kunnen bieden”

Met de sluiting van Pom De Tair op de hoek van de Houtbriel met de Sacramentstraat verdwijnt meteen één van de laatste echte frituren in het centrum van Sint-Niklaas. Ook het hippe eetcafé Brass Monkey op het Sint-Nicolaasplein, dat onder dezelfde bvba valt, doet de boeken toe. Beide zaken werden in 2020 door de stad Sint-Niklaas nog verkozen tot Horecazaak van het jaar, maar konden het hoofd niet boven water houden. “Met spijt in het hart moeten we meedelen dat ons verhaal tot een einde moet komen”, neemt zaakvoerder Jonas Aelbrecht in een bericht op de sociale media afscheid van zijn klanten. “Helaas konden we de coronacrisis niet het hoofd bieden. De opstart van Brass Monkey in juli van 2019 was veelbelovend. Maar acht maanden later ging de eerste lockdown in. We hebben nooit een eerlijke kans gekregen.”

Volledig scherm Jonas Aelbrecht en Andy De Wilde namen in 2014 frituur Pom De Tair over © bfs

Brass Monkey ging eind 2020 nog een nieuwe richting uit, en spitste zich met de komst van een nieuwe chef nog meer toe op hamburgers. “We hebben gestreden met alles wat we hadden”, klinkt het. “We hebben 26 maanden in onzekerheid geleefd en gewerkt. Ons privéleven heeft er zwaar onder geleden. Want we wilden koste wat het kost overleven, ook al wisten we dat de slaagkansen gering waren. We hadden graag verder willen strijden en herstel was echt wel in zicht. Maar het professioneel advies dat we kregen mag je gewoonweg niet in de wind slaan. We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen in beide zaken. Dankzij hen zijn we toch nog een ruime tijd verder kunnen gaan.”

Volledig scherm Eetcafé Brass Monkey sluit de deuren © jvs

Brass Monkey nam in 2019 haar intrek in het voormalige café Brasserie Sinte Marie, dat 27 jaar lang een vaste waarde was in de uitgaansbuurt. Frituur Pom De Tair werd in 2014 overgenomen door Jonas Aelbrecht en Andy De Wilde .

De sluiting van zowel Pom De Tair als van Brass Monkey is een nieuwe kaakslag voor de al fel geplaagde uitgaansbuurt op en rond het Sint-Nicolaasplein. Daar sloot eind vorige maand ook al café Imprévu de deuren.

