Foutgeparkeerde dakwerker legt positieve alcohol- en drugstest af: boete en rijverbod

De man deed afgelopen maandag zijn verhaal in de politierechtbank. “Het tuinhuis van een bevriend koppel raakte zwaar beschadigd bij een felle storm (in februari vorig jaar, red.). In ruil voor een herstelling boden ze ons als wederdienst Chinese afhaalgerechten aan. Toen ik het eten ben gaan ophalen, heb ik me enkele minuten op het fietspad geparkeerd”, aldus de betrokkene. De politie hield hem staande. De man legde daarnaast bij controle ook een positieve drugstest af en hij bleek ook onder invloed van alcohol. “Die cannabis zal allicht nog in mijn lichaam hebben gezeten omdat ik in de maanden voordien wel af en toe een joint rookte”, trachtte de man zich te verweren.