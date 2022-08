Forum De Vinci richt rouwhoekje in voor klasgenoten van Francis (16)

De directie van de secundaire school had het initiatief genomen om de deuren open te zetten tijdens de vakantie zodat vrienden en klasgenoten bij elkaar steun konden zoeken. Francis zat in het vierde jaar op Forum Da Vinci. In de eetzaal van de school werd een rouwhoek ingericht met een foto van een skatende Francis.

Volgens directrice Sandra Flamen was het een ingetogen moment waarbij iedereen haar of zijn gevoelens kon delen. “Er was heel wat volk om dit herdenkingsmoment mee te beleven. Niet alleen veel klasgenoten en leerkrachten maar ook vrienden en kennissen. Ook de ouders van Francis waren aanwezig net als een delegatie van de lagere school waar zijn broer en zus school liepen. Er werden kaarsjes aangestoken bij de foto van Francis. We vonden dat we dit als school moesten doen. Iedereen had hier nood aan.”

Forum Da Vinci plant ook bij het begin van het schooljaar nog een herdenkingsmoment zodat ook leerlingen die nu met vakantie zijn de kans krijgen om in een serene omgeving stil te staan bij het overlijden van hun klasgenoot.

Dinsdagavond was er ook al een wake op de plaats van het ongeval in de Doornstraat in Temse.

