Flashmob brengt vleugje Queen in Waasland Shopping Center

The Queen Symphony van Tolga Kashif landt in Sint-Niklaas op zaterdag 15 april om 20 uur in Don Boscokerk. Het is niet de zoveelste medley van, maar een heuse zesdelige symfonie die het muzikale erfgoed van Freddie Mercury naar een nieuwe dimensie tilt. Op het podium zullen maar liefst 160 koorleden en muzikanten staan met solisten op piano, viool en cello. Het gaat om een coproductie met het Cultureel Centrum Sint-Niklaas. Het dirigeerstokje is in handen van Hendrik Stringers. Om aandacht te trekken voor dit best wel bijzonder project bracht een selectie van het gezelschap zaterdag om 15 en 16 uur een flashmob in het Waasland Shopping Center.