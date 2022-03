Fitnesscentrum organiseert spinningmarathon: tien uur lang fietsen voor het goede doel

Sint-NiklaasEen tweehonderdtal sportievelingen hebben zaterdag de voeten op de trappers gezet voor een spinningmarathon in fitnesscentrum Het Atelier in de Lange Rekstraat. De opbrengst van de tien uur durende uitputtingsslag ging integraal naar Kom op tegen Kanker.

Zweten voor het goede doel, het gebeurde dit weekend massaal in de zalen van fitnesscentrum Het Atelier. “Een van onze teamleden had zich ingeschreven voor de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker”, zegt uitbater Maarten Mareels van Het Atelier. “Daarvoor moest hij 5.500 euro inzamelen. We besloten om in ons centrum een actie op poten te zetten om dat bedrag bij elkaar te krijgen.”

De keuze viel op een spinningmarathon van maar liefst 10 uur aan één stuk. Spinning is fietsen op een fitnesstoestel. Een sportieve uitdaging die door veel mensen werd aangegaan, zo bleek. “De marathon stond open voor zowel leden als niet-leden”, vertelt Maarten. “In totaal schreven een tweehonderdtal mensen zich in. Een succes, zeker gezien het mooie weer. De mensen die kwam sporten waren écht gemotiveerd. Bij regenweer was het aantal deelnemers ongetwijfeld nog hoger geweest.”

Quote Een deelnemer fietste tien uur lang aan één stuk door Maarten Mareels, Uitbater Het Atelier

De meeste mensen kwamen een uurtje of langer fietsen. Sommige kwamen zowel in de voor- als in de namiddag even langs. Eén deelnemer zat heel de rit uit. “Hij fietste tien uur lang aan één stuk door”, weet Maarten. “Hij is alleen een paar keer van zijn fiets gestapt om een andere broek aan te kunnen doen. Een hele straffe prestatie. Tijdens de marathon voorzagen we ook de nodige randanimatie.”

Met de opbrengst van het evenement en de verkoop van zelfgemaakte cake, quiche en fruit is de benodigde 5.500 euro zo goed als binnen.