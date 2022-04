Filmfestival MOOOV viert tiende verjaardag met kwaliteit én ontspanning: “Het mag ook plezant zijn”

Na twee digitale jaren wordt het filmfestival MOOOV vanaf donderdag opnieuw fysiek georganiseerd. Tien dagen lang worden er in Siniscoop in Sint-Niklaas films getoond uit heel de wereld. Dat is ook het geval in nog zeven andere steden. Het programma is in Sint-Niklaas aan haar tiende editie toe en start op 21 april. De laatste vertoning is op 1 mei. “MOOOV staat voor kwalitatieve en eigenzinnige cinema met films uit de hele wereld”, zegt Julie Mortier van de dienst Internationale Samenwerking van de stad Sint-Niklaas. “Het aanbod is er voor jong en oud en wil verrassen met films uit minder evidente filmlanden. Want er is zoveel moois en ontroerends te zien. Met een festival als dit willen we de rol van de Sint-Niklazenaren als wereldburgers extra in de verf zetten.”