Fietsverkeer met 13 procent gestegen aan fietssnelweg Westerplein

Het aantal fietsers op de fietssnelweg F4 in Sint-Niklaas is vorig jaar met meer dan 13 procent gestegen. Dat blijkt uit tellingen aan de fietspaal aan het Westerplein. Daar reden in 2022 in totaal 479.144 fietsers voorbij.

De fietssnelweg verbindt Gent, Sint-Niklaas en Antwerpen met elkaar. De fietstelpaal aan het Westerplein gaf vorig jaar in totaal 479.144 fietsers aan. Dat is meer dan 13 procent meer dan een jaar eerder, toen er 416.084 fietsers passeerden. In 2020 waren dat er 404.844. Topmaand vorig jaar was juni, met 50.901 fietsbewegingen op de F4 aan het Westerplein.

Volledig scherm Aan het Westerplein werden een aantal ingrepen gedaan om het fietsverkeer van en naar de fietssnelweg veiliger te laten verlopen © Stad Sint-Niklaas

“Het fietsgebruik zit duidelijk in de lift in onze stad”, zegt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Een aantal gerichte ingrepen hebben duidelijk resultaat opgeleverd. We gaan verder op die ingeslagen weg, met binnenkort de nieuwe fietsbrug op Vijfstraten, nieuwe fietspaden op de as Zwaanaarde in Sinaai, op de Dendermondse Steenweg en in het Industriepark-West. Er komt ook een vernieuwde zachte doorsteek via het Kokkelbeekplein en een extra fietsstraat in de Vrouweneekhoekstraat.”

Ook deelfietsaanbieder Blue-bike kende een recordjaar in Sint-Niklaas in 2022. Het aantal ritten steeg van 5.178 in 2021 tot 8.348 in 2022. Er zijn intussen al 952 unieke gebruikers van Blue-bike in de Wase hoofdstad. Blue-bike beschikt in Sint-Niklaas over 48 deelfietsen aan het station.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.