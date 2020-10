Fietsster overleden na aanrijding door betonmixer

Na 150 jaar laatste winter in stadskern voor Schoenen Timmermans: “In de lente winkel van de toekomst openen”

13 oktober Nog één winterseizoen en dan sluit Schoenen Timmermans het hoofdstuk in de Sint-Niklase Stationsstraat af, na bijna 150 jaar. De familiezaak richt zich op een gloednieuwe winkel aan de Nieuwe Baan in Belsele, die in maart opent. “Dat moet onze winkel van de toekomst worden”, klinkt het bij Justine en Carole Timmermans (30), de vijfde generatie in de familiezaak.