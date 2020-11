Fietser van 90 jaar overleden na aanrijding op kruispunt fietssnelweg in Belsele

Sint-Niklaas Inbraakpo­ging terwijl bewoners liggen te slapen

15 november Dieven hebben zaterdag geprobeerd om in te breken in een huis in de Veldstraat in Sint-Niklaas. Ze klommen via het plat dak tot aan het raam van de slaapkamer. Ze slaagden er uiteindelijk niet in om het raam te forceren. De bewoners waren thuis maar hadden niets opgemerkt.