Fietser maakt zware val op fietspad aan Kwakkelhoek

Tamara (33) werd door ex-vriend vermoord om 400.000 euro aan cryptomun­ten: “Het is niet de eerste keer dat hij met haar geld gaat lopen”, reageert vader

“Een psychopaat die maar aan één ding denkt: geld.” Zo omschrijft Dirk Engels (66), de vader van de vermoorde Tamara (33) uit Sint-Niklaas haar ex-vriend A.F. (33). Vermoord, inderdaad: wat eerst een onverklaarbare wanhoopsdaad van een jonge vrouw leek, is helemaal anders uitgedraaid. “Hij wurgde haar en stal haar laptop en gsm met één doel: 400.000 euro aan cryptomunten bemachtigen.” Dit is het verhaal van de cryptomoord, verteld door de man die zijn enige dochter is verloren.