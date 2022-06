Feesten ‘onder het water’: 75.000 blauwe lintjes zorgen voor instant vakantiegevoel op Sint-Nicolaasplein

Sint-NiklaasHet Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas is sinds vandaag overdekt met een golvende, ruisende waterpartij. Daar lijkt het in elk geval op, want met 75.000 wapperende blauwe lintjes is het plein helemaal in zomerstemming. En er is ook muziek, want het podium ontvangt twee maanden lang 21 (lokale) bands en artiesten.

De uitgaansbuurt van Sint-Niklaas kreeg het de laatste maanden hard te verduren. Met de sluiting van twee cafés en nog meer onheilspellend nieuws vanuit de resterende horecazaken kon het plein wel een opkikker gebruiken. En daarvoor heeft het stadsbestuur van Sint-Niklaas gezorgd. Met voor 2 kilometer draad waaraan in totaal 75.000 blauwe lintjes hangen heeft het plein nu een fraai waterdeken boven het middenplein en het podium. “We kregen op korte tijd twee opdoffers te verwerken met de sluiting van de cafés”, zegt schepen voor Horeca Ine Somers (Open VLD). “Een grote ontgoocheling, en dat net voor de zomer. Toch willen we de horeca op dit plein ten volle steunen en alle opportuniteiten in de kijker zetten. De sfeervolle inkleding is daar één onderdeel van. De blauwe lintjes wapperen vrolijk in de wind en creëren een golfslag, wat ook voor verkoeling zorgt tijdens de warme zomermaanden. De inkleding past meteen ook binnen het centrale thema ‘water’ van ons zomerprogramma. We investeren de komende maanden maximaal in het Sint-Nicolaasplein.”

Volledig scherm © bfs

Het stadsbestuur zet ook in op de muzikale programmatie op het plein. Daarvoor doet het een beroep op de Sint-Niklase muzikant en creatieve duizendpoot Bart Foubert. “Concerten worden afgewisseld met dansavonden en dj-sets”, overloopt Bart het programma. “Elke donderdag kunnen terrasgangers genieten van een optreden. Daarnaast is er afwisselend op woensdagavond een dansinitiatie met optreden of op vrijdagavond een dj-set. Op die manier is er altijd op twee avonden van de week iets te beleven op het plein. En dat een hele zomer lang.”

Volledig scherm © bfs

In de programmatie krijgt vooral lokaal talent uit Sint-Niklaas een podium. Met acts als onder meer Woodie Smalls, Ide Snake en Maori wist de stad enkele toppers van eigen bodem te strikken. “In totaal zijn er 21 concerten met 12 bands uit Sint-Niklaas”, klinkt het. “Elke week kiezen we voor een ander thema en een andere muziekstijl. Van Vlaams, ambiance, blues, jazz, hiphop, dj’s en Nederlandstalig: iedereen zal zijn gading in het programma kunnen vinden.”

Volledig scherm © bfs

De lokale verankering is een meerwaarde voor de stad, vindt ook cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA). “Er loopt heel veel talent rond in onze stad. Al deze jongeren een kans en een podium geven, is voor ons heel belangrijk.”

Het volledige programma van de pleinconcerten vind je hier

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.