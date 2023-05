Familie en vrienden Tamara (33) opgelucht na aanhouding moordverdachten: “Een wanhoopsdaad? Daarvoor had ze nog te veel plannen en dromen”

Cartoonist Karl Meersman stelt 80 krachtig­ste tekeningen tentoon: “Weinig heilige huisjes blijven buiten schot”

De Sint-Niklase kunstenaar en cartoonist Karl Meersman stelt zijn 80 krachtigste tekeningen tentoon in Museum De Reede in Antwerpen. Dat doet hij naar aanleiding van de 190ste verjaardag van de Belgische kunstenaar Félicien Rops. De expo is te bezichtigen vanaf vrijdag 2 juni tot en met maandag 9 oktober.