Familie De Corte - Sax opent dit weekend Padel Point: “Grootse padelcomplex van Sint-Niklaas”

Het ondernemende gezin uit Sint-Niklaas runt met Immo Point DCS al een eigen immokantoor en daar komt nu dus de grootste padelsite van de Wase centrumstad bij. “De site is perfect gelegen vlakbij de oprit naar de E17 en nagenoeg zonder omwonenden. Met onze 86-jarige buurvrouw hebben we een goede verstandhouding”, lacht Koen De Corte, die samen met zijn echtgenote Elise Sax en zonen Gilles en Benoit de schouders zet onder het project. “De padelsport is onze gezamenlijke passie en hier kunnen we onze droom eindelijk waar maken.”

Eerste overkapte terreinen

Padel Point wil meer zijn dan de zoveelste padelclub. “Met de eerste vier overkapte terreinen van Sint-Niklaas willen we padelplezier bieden in zomer én winter. Daarnaast hebben we ook twee open velden.” Wie de sport onder de knie wil krijgen, is ook aan het juiste adres aan de Gentse Baan. “We werken enkel met gediplomeerde lesgevers die zullen geleid worden door Jan Stilten, een bekende naam in het padelwereldje. We gaan ook sportkampen organiseren voor kinderen. Daarvoor beschikken we over een multifunctionele zaal die ook kan ingezet worden voor andere sporten of activiteiten. De zaal staat ook ter beschikking voor andere evenementen en kan afgehuurd worden.”