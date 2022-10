Familie boos nadat bejaarde moeder moet bewijzen dat ze Nederlands praat voor sociale woning: “Ze is geboren en getogen in het Waasland, en woont al 10 jaar in sociale woning”

Sint-NiklaasEen bejaarde bewoonster van een sociale woning van woonblok Kriekepitte van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvestiging (SNMH) heeft een brief in de bus gekregen waarin ze gevraagd wordt om aan te tonen dat ze Nederlands praat. “Ze is geboren en getogen in België, en woont al 10 jaar in een sociale woning”, is haar familie verontwaardigd. De SNMH benadrukt dat het om een formaliteit gaan, die geen gevolgen heeft voor haar bewoning.

“Mijn moeder woonde jarenlang in een sociaal woonblok in het Peter Benoitpark, en is nu verhuisd naar een sociaal appartement in Kriekepitte in de Voskenslaan”, zegt de zoon van de vrouw samen met Debby Burssens van het PVDA-actiecentrum De Werf in Sint-Niklaas. “Plots moet ze aantonen dat ze Nederlands kent. Men vraagt haar verschillende bewijzen, maar die heeft ze niet. Moeder is naar de beroepsschool geweest in Hamme, maar heeft dat diploma niet meer. Ze is geboren uit ouders, grootouders en overgrootouders die Belg zijn. Ondertussen is ze zelf al een heel eind in de tachtig.”

Voorzitter Steven Dehandschutter van SNMH benadrukt dat het om een formaliteit gaat. “Bij het afsluiten van een nieuw contract is een van de vereisten een basiskennis Nederlands”, schetst hij. “Dat kan aangetoond worden aan de hand van een diploma, of zelfs gewoon door een gesprekje met iemand van ons. In de brief die we verstuurden vroegen we aan iedereen met vragen om ons even op te bellen. In het geval van deze vrouw hadden we dan ook al meteen kunnen horen dat ze de taal beheerst, en was de zaak uitgeklaard.”

Het rondsturen van de brief naar alle bewoners van Kriekepitte is een bewuste keuze van de huisvestingsmaatschappij. “We wilden niet discrimineren op basis van de familienaam, en stuurden daarom naar iedereen de brief. Ook naar mensen met een typisch Vlaamse voor- en familienaam. Het niet kennen van de Nederlandse taal is trouwens geen reden om een huurder op te zeggen.”

