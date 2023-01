Expo toont leven en werk van Sint-Niklase glazenier Staf Pyl

Sint-Niklaas Elektrici­teits­paal komt over rijbaan te liggen na aanrijding: geen gewonden, straat afgesloten

In de Lange Rekstraat in Sint-Niklaas is zondagochtend een bestuurder met zijn auto tegen een elektriciteitspaal gereden. Door de klap kwam de paal over de rijbaan te liggen. Er vielen geen gewonden.

29 januari